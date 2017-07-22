Российские туристы второй день не могут улететь из Турции

Неприятный инцидент произошёл с путешественниками Tez Tour, которые застряли в Бодруме. В настоящее время представитель туроператора всё ещё не может назвать точное время обратного вылета.

Туристы из России, в числе которых много детей и есть беременные женщины, второй день не могут покинуть курортный город Бодрум в Турции. По последним данным, авиакомпания iFly, услугами которой пользуется Tez Tour, не может предоставить самолёт по техническим причинам.

Изначально рейс задержали накануне вечером. Туристам пришлось ждать в аэропорту несколько часов, после этого представители туроператора перевезли людей в ближайшей отель.

Сегодня в полдень отель выселил путешественников, в результате они просидели в лобби до вечера. Сейчас им обещают, что вылет состоится в три часа ночи 23 июля (но и эта информация не точная).

В консульстве РФ в курсе сложившейся ситуации. Атташе Андриан Андрианов по телефону ответил, что в дипломатической структуре пока не могут оказать содействие в организации вылета другой авиакомпаний.

Видео с места происшествия в редакцию прислал гражданский корреспондент через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).