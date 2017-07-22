Американец подал в суд на организатора лотереи за отказ выплачивать ему $5 млн

Сын жителя Калифорнии приобрёл выигрышный билет на одной из автозаправочных станций.

Американец Уорд Томас подал иск в Верховный суд Лос-Анджелеса на организаторов лотереи за то, что те отказываются выплачивать ему пять миллионов долларов выигрыша по билету, который приобрёл его 16-летний сын на одной из автозаправочных станций.

Жителю Калифорнии не хотят выплачивать $5 млн выигрыша в лотерею, так как счастливый билет был куплен его несовершеннолетним сыном Фото: © Flickr/Alex Pakhay

По словам жителя Калифорнии, его сын приобрёл пять лотерейных билетов на заправке Mobil в Лонг-Бич, по одному из которых выигрыш составил пять миллионов долларов.

В тот же день он вместе со своим отпрыском пошёл подтверждать выигрыш в один из ближайших лотерейных офисов. Спустя некоторое время ему прислали ответ, что выигрыш не может быть выплачен, так как счастливый билет был приобретён его несовершеннолетним сыном, а, согласно правилам лотереи, участвовать в ней могут лишь совершеннолетние граждане.