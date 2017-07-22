Борт Симферополь — Москва совершил аварийную посадку в Ростове из-за задымления

В настоящий момент выясняется, по какой причине в салоне авиалайнера произошло задымление.

Сегодня самолёт авиакомпании "Якутия", направлявшийся из Симферополя в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Как стало известно, причиной случившегося стало задымление на борту авиалайнера, после которого в салоне возникла паника.

Что стало причиной задымления — пока неизвестно. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Пассажиры с аварийного борта ожидают вылета в пункт назначения в воздушной гавани Ростова-на-Дону.