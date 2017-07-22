Борт Симферополь — Москва совершил аварийную посадку в Ростове из-за задымления

Сегодня самолёт авиакомпании "Якутия", направлявшийся из Симферополя в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Как стало известно, причиной случившегося стало задымление на борту авиалайнера, после которого в салоне возникла паника.
Что стало причиной задымления — пока неизвестно. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Пассажиры с аварийного борта ожидают вылета в пункт назначения в воздушной гавани Ростова-на-Дону.
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