Невесту тигра Амура Уссури поселили с козлом Туром

Новая пара заняла тот же вольер, в котором раньше жили Тимур и Амур. Судя по кадрам, они тоже живут душа в душу.

Тигрицу Уссури — невесту известного тигра Амура — поселили в Приморском сафари-парке вместе с козлом Туром. Что примечательно, новая пара заняла вольер, в котором раньше жили козёл Тимур и тигр Амур. Об этом сообщается на сайте парка.

— Тигрица Уссури и козёл Тур заняли апартаменты Амура и Тимура, — сообщает сафари-парк.

На кадрах их совместного быта заметно, что пара тоже живёт душа в душу. Причину этого подселения в парке не называют.

Напомним, дружба тигра Амура и козла Тимура началась в 2015 году, тогда же о ней узнал весь мир. Козла подали тигру Амуру в качестве обеда, но нрав питомца сделал своё дело, и хищник пощадил его. Каждый день животные вместе прогуливались по вольеру. Видео с участием двух друзей набирали миллионы просмотров на "Ютубе".