Фанаты Linkin Park записали каверы песен группы в память о Честере Беннингтоне

Самые преданные поклонники певца исполнили свои любимые композиции и сняли это на видео.

Поклонники уже ставшей легендарной американской группы Linkin Park записали каверы на свои любимые песни рокеров в память о покончившем жизнь самоубийством фронтмене Честере Беннингтоне. Об этом сообщает паблик Leika.

Напомним, что вокалист американской рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон был обнаружен мёртвым в своём доме 20 июля. Как позже сообщили полицейские, причиной смерти певца, вероятнее всего, стало самоубийство. Никаких предсмертных записок вокалист не оставил.