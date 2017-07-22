Фанаты Linkin Park записали каверы песен группы в память о Честере Беннингтоне

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Фанаты Linkin Park записали каверы песен группы в память о Честере Беннингтоне

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Вокалист Linkin Park Честер Беннингтон на концерте в Москве. Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Самые преданные поклонники певца исполнили свои любимые композиции и сняли это на видео.

Поклонники уже ставшей легендарной американской группы Linkin Park записали каверы на свои любимые песни рокеров в память о покончившем жизнь самоубийством фронтмене Честере Беннингтоне. Об этом сообщает паблик Leika.

Напомним, что вокалист американской рок-группы Linkin Park Честер Беннингтон был обнаружен мёртвым в своём доме 20 июля. Как позже сообщили полицейские, причиной смерти певца, вероятнее всего, стало самоубийство. Никаких предсмертных записок вокалист не оставил.

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