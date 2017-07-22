Под Полтавой археологи обнаружили скифское золото

Среди находок также были уцелевшие сосуды, украшения, наконечники для стрел и даже кожаные изделия. Все вещи датируются VI веком до н.э.

В селе Бельск Полтавской области археологи обнаружили скифское золото и уникальные уцелевшие амфоры, сообщают местные СМИ. Среди находок вещи, принадлежавшие скифам: золото, уникальные уцелевшие амфоры, различные украшения, наконечники для стрел и даже кожаные изделия. Всё датируется VI веком до нашей эры. Раскопки велись на территории историко-культурного заповедника "Бельск". Скифы — древний ираноязычный народ, существовавший в VIII–IV веках до н.э. Скифы населяли степную зону Северного Причерноморья от Дуная до Дона.