США могут выделить $250 млн на защиту от российских хакеров

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США могут выделить $250 млн на защиту от российских хакеров

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Текст нового законопроекта был обнародован сегодня. В нём также отмечается, что США продолжат препятствовать строительству Россией "Северного потока — 2".

Соединённые Штаты могут выделить 250 млн долларов в 2018 и 2019 годах на защиту от "российских кибератак". Об этом говорится в законопроекте, предусматривающем новые санкции против России и Ирана. Текст документа был опубликован сегодня на сайте конгресса.

Эту сумму предполагается потратить на обеспечение безопасности союзников по НАТО и стран ЕС.

Напомним, текст нового законопроекта был обнародован сегодня. Документ также предполагает, что США продолжат препятствовать строительству Россией "Северного потока — 2".

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