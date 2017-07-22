США могут выделить $250 млн на защиту от российских хакеров

Текст нового законопроекта был обнародован сегодня. В нём также отмечается, что США продолжат препятствовать строительству Россией "Северного потока — 2".

Соединённые Штаты могут выделить 250 млн долларов в 2018 и 2019 годах на защиту от "российских кибератак". Об этом говорится в законопроекте, предусматривающем новые санкции против России и Ирана. Текст документа был опубликован сегодня на сайте конгресса.

Эту сумму предполагается потратить на обеспечение безопасности союзников по НАТО и стран ЕС.

Напомним, текст нового законопроекта был обнародован сегодня. Документ также предполагает, что США продолжат препятствовать строительству Россией "Северного потока — 2".