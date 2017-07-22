Жители Рима могут остаться без воды из-за аномальной засухи

Температуры июля в центральной и южной частях страны приблизились к историческим максимумам, что спровоцировало лесные пожары и обмеление водоёмов.

Власти итальянской административной области Лацио ввели временный запрет на забор воды из озера Браччано из-за сильной засухи. В связи с этим около 1,5 млн жителей Рима могут остаться без пресной воды, сообщает телеканал Tgcom24.

По информации телеканала, жара установилась на Апеннинах с начала лета. Как отмечают метеорологи, минувший июнь стал самым жарким за почти 200-летнюю историю метеонаблюдений, не считая аномально высоких температур 2003 года.

— К сожалению, это трагедия. Уровень озера Браччано настолько снизился, что это грозит природной катастрофой, которую трудно было себе представить до настоящего момента, — приводит Tgcom24 слова президента Лацио Николы Дзингаретти.

Эксперты считают, что из-за сложной ситуации в Риме, по всей видимости, придётся ввести строгие меры по рационализации потребления воды. Тем не менее компания Acea, занимающаяся водоснабжением итальянской столицы, считает решение властей бесполезным с точки зрения защиты озера Браччано.