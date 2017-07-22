Тренировка по боксу на Красной площади попала в Книгу рекордов Гиннесса

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Тренировка по боксу на Красной площади попала в Книгу рекордов Гиннесса

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Массовая тренировка по боксу на Красной площади. Фото:© РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Ранее президент Международной ассоциации бокса Чинг-Куо Ву заявил, что с сегодняшнего дня весь мир будет отмечать международный день бокса 22 июля.

Сегодня в Москве на Красной площади был установлен российский рекорд по численности участников тренировки по боксу. Достижение зафиксировал представитель Книги рекордов Гиннесса, который присутствовал на масштабном спортивном мероприятии.

<p>Массовая тренировка по боксу на Красной площади. Фото:© РИА Новости/Рамиль Ситдиков</p>

Занятием руководили двукратные олимпийские чемпионы Олег Саитов и Алексей Тищенко. Всего в тренировке приняли участие около трёх тысяч человек.

<p>Массовая тренировка по боксу на Красной площади. Фото:© РИА Новости/Рамиль Ситдиков</p>

<p>Массовая тренировка по боксу на Красной площади. Фото:© РИА Новости/Рамиль Ситдиков</p>

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин поздравил участников и организаторов Дня российского бокса.

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