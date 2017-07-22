Тренировка по боксу на Красной площади попала в Книгу рекордов Гиннесса

Ранее президент Международной ассоциации бокса Чинг-Куо Ву заявил, что с сегодняшнего дня весь мир будет отмечать международный день бокса 22 июля.

Сегодня в Москве на Красной площади был установлен российский рекорд по численности участников тренировки по боксу. Достижение зафиксировал представитель Книги рекордов Гиннесса, который присутствовал на масштабном спортивном мероприятии.

Занятием руководили двукратные олимпийские чемпионы Олег Саитов и Алексей Тищенко. Всего в тренировке приняли участие около трёх тысяч человек.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин поздравил участников и организаторов Дня российского бокса.