Личный адвокат Трампа Марк Касовиц подал в отставку

Касовиц работал с Трампом с начала 2000-х годов. Именно он в 2013 году защищал интересы тогда ещё будущего президента, когда государство обвинило Университет Трампа в мошенничестве.

Личный адвокат Дональда Трампа Марк Касовиц, работавший с президентом с 2000 года, покидает свой пост. Его место займёт Джон Доуд, присоединившийся к команде юристов президента только в середине июня этого года. О кадровой перестановке сам Доуд сообщил ABC News.

BREAKING: News: Marc Kasowitz out as Trump's attorney. pic.twitter.com/DvhN3mRFzN — The Reagan Battalion (@ReaganBattalion) 21 июля 2017 г.

Дело о "вмешательстве России" в президентские выборы, которым также ранее занимался Касовиц, перейдёт в руки другому его экс-коллеге Таю Коббу. Как отмечает издание, Кобб и Доуд являются давними друзьями.

Касовиц работал с Трампом с начала 2000-х годов. В частности, именно он в 2013 году защищал тогда ещё будущего президента Трампа, когда государство обвинило Университет Трампа в мошенничестве.

Новость об уходе Касовица появилась на следующий день после того, как представитель юридической команды Трампа Марк Коралло также подал в отставку.