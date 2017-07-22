Дом "российских шпионов" в США выставят на продажу

В ближайшее время владелец жилого здания планирует провести в нём ремонт на $200 тысяч.

Двухэтажный дом в американском городе Монтклер (штат Нью-Джерси), в котором жили двое обвинённых в шпионаже россиян, будет выставлен на продажу. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Изначально жилое здание принадлежало банку Santander — его представители купили дом на аукционе, организованном Службой судебных приставов США, за $440 тысяч. В июне его купила компания North N.J. House Buyers LLC за $340 тысяч. Сейчас совладелец компании инвестор Джереми Макдональд намерен сделать ремонт в коттедже на $200 тысяч, а затем продать его примерно за $700 тысяч.

По словам инвестора, он не знал об истории дома и его жильцах — Владимире и Лидии Гуревых, известных местным жителям как Ричард и Синтия Мерфи. Их арестовали в июле 2010 года по обвинению в шпионаже в пользу России. Позднее они были переданы российской стороне в обмен на четырёх человек, обвинённых РФ в государственной измене.