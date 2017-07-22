В Кремле крайне негативно оценивают новый законопроект о санкциях США против РФ

Читайте также

В Кремле крайне негативно оценивают новый законопроект о санкциях США против РФ

1069

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Документ был опубликован на официальном сайте Конгресса США, голосование по нему должно состояться 25 июля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал законопроект по новым санкциям США против РФ, который сегодня был опубликован на сайте конгресса.

— Крайне негативно, — ответил Песков на вопрос РИА "Новости" о том, как в Кремле оценивают этот законопроект.

Как сообщал Лайф, законопроект о санкциях против России и Ирана поступил в нижнюю палату Конгресса США 12 июля. Голосование по нему должно состояться 25 июля. В документе отмечается, что США намерены продолжить препятствовать строительству Россией трубопровода "Северный поток — 2".

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!