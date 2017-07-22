Три страны требуют созвать Совбез ООН по ситуации в Иерусалиме

В субботу израильская полиция пресекла уличные акции арабов в районах Старого города.

Швеция, Франция и Египет запросили проведение заседания Совбеза ООН по ситуации в Иерусалиме, где происходят столкновения и беспорядки, сообщает агентство Франс Пресс.

Напомним, обострение ситуации там произошло из-за установки металлодетекторов у входа на территорию третьей по значимости святыни ислама — мечети Аль-Акса. Этим оказались недовольны многие арабы-мусульмане, протесты их переросли в стычки с полицией.

В свою очередь, усиление мер безопасности было вызвано убийством на прошлой неделе двух израильских полицейских в историческом центре Иерусалима.