Три страны требуют созвать Совбез ООН по ситуации в Иерусалиме

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Три страны требуют созвать Совбез ООН по ситуации в Иерусалиме

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Фото: © REUTERS/Ammar Awad 

В субботу израильская полиция пресекла уличные акции арабов в районах Старого города.

Швеция, Франция и Египет запросили проведение заседания Совбеза ООН по ситуации в Иерусалиме, где происходят столкновения и беспорядки, сообщает агентство Франс Пресс.

Напомним, обострение ситуации там произошло из-за установки металлодетекторов у входа на территорию третьей по значимости святыни ислама — мечети Аль-Акса. Этим оказались недовольны многие арабы-мусульмане, протесты их переросли в стычки с полицией.

В свою очередь, усиление мер безопасности было вызвано убийством на прошлой неделе двух израильских полицейских в историческом центре Иерусалима.

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