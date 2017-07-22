Донецкая фильтровальная станция приостановила работу из-за повреждения ЛЭП

Предприятие обеспечивает водой сразу несколько населённых пунктов по обеим сторонам конфликта.

Донецкая фильтровальная станция (ДФС) приостановила работу из-за повреждения ЛЭП, пишет Донецкое агентство новостей.

— Около 19:30 работа Донецкой фильтровальной станции была остановлена, вблизи объекта повреждены линии электропередачи, — приводит агентство слова представителя коммунального предприятия "Вода Донбасса".

По его словам, в ближайшее время работники предприятия будут эвакуированы, а 23 июля будет проведён осмотр окрестностей ДФС для определения характера и масштаба повреждений.

Издание отмечает, что район Донецкой фильтровальной станции находится вблизи Ясиноватой и является одной из самых "горячих точек" в Донбассе. Станция обеспечивает водой населённые пункты по обе стороны конфликта: Донецк и Ясиноватая, посёлки Васильевка и Спартак, а также Авдеевка, Красногоровка и посёлок Верхнеторецкое.