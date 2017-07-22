В США солдата обвинили в попытке передать ИГИЛ секретные документы и беспилотник

Американскому военному с гавайской базы предъявлены обвинения в попытке оказания помощи ИГИЛ*. Как сообщает ABC News, солдат должен предстать перед судом в понедельник.

Отмечается, что 34-летний Икайка Кан пытался передать сотруднику ФБР, который выдал себя за боевика, секретную информацию, беспилотник и снаряжение.

Ранее сообщалось, что Кан был арестован 8 июля, за военнослужащим следили более года. Вероятнее всего, у него не было сообщников.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.