Тегеран призвал США освободить иранцев в ответ на требование Трампа

Ранее американский лидер пообещал Ирану "серьёзные последствия", если трое граждан Соединённых Штатов не будут отпущены в ближайшее время.

Власти Ирана потребовали от США освободить задержанных иранцев в ответ на ультиматум выпустить трёх американцев, передаёт агентство ISNA.

— Америка должна быстро освободить иранских заключённых в стране, — сказал представитель Министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Тегерана выпустить бывшего сотрудника американских правоохранительных органов Роберта Левинсона, а также бизнесменов Сиамака и Бакера Намази. Если иранские власти проигнорируют данное требование, глава Соединённых Штатов пообещал устроить им "серьёзные последствия".