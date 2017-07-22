Тегеран призвал США освободить иранцев в ответ на требование Трампа

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Тегеран призвал США освободить иранцев в ответ на требование Трампа

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Флаг Ирана. Фото: © REUTERS/Raheb Homavandi

Ранее американский лидер пообещал Ирану "серьёзные последствия", если трое граждан Соединённых Штатов не будут отпущены в ближайшее время.

Власти Ирана потребовали от США освободить задержанных иранцев в ответ на ультиматум выпустить трёх американцев, передаёт агентство ISNA.

— Америка должна быстро освободить иранских заключённых в стране, — сказал представитель Министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Тегерана выпустить бывшего сотрудника американских правоохранительных органов Роберта Левинсона, а также бизнесменов Сиамака и Бакера Намази. Если иранские власти проигнорируют данное требование, глава Соединённых Штатов пообещал устроить им "серьёзные последствия".

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