Совбез ООН проведёт экстренное заседание по ситуации в Иерусалиме 24 июля

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Совбез ООН проведёт экстренное заседание по ситуации в Иерусалиме 24 июля

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Фото: © REUTERS/Ronen Zvulun

Ранее три страны — Швеция, Франция и Египет — призвали СБ обсудить беспорядки и столкновения в городе.

Совет Безопасности ООН созывает экстренное заседание по ситуации в Иерусалиме, оно состоится в понедельник, 24 июля, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

Напомним, ранее стало известно, что Швеция, Франция и Египет запросили проведения заседания Совбеза по Иерусалиму, где происходят столкновения и беспорядки.

Как сообщал Лайф, волну протестов вызвали новые меры безопасности на Храмовой горе: у входа на территорию третьей по значимости святыни ислама, мечети Аль-Акса, установили металлодетекторы. Этим оказались недовольны многие арабы-мусульмане, протесты их переросли в стычки с полицией.

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