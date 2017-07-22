Совбез ООН проведёт экстренное заседание по ситуации в Иерусалиме 24 июля

Ранее три страны — Швеция, Франция и Египет — призвали СБ обсудить беспорядки и столкновения в городе.

Совет Безопасности ООН созывает экстренное заседание по ситуации в Иерусалиме, оно состоится в понедельник, 24 июля, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

Напомним, ранее стало известно, что Швеция, Франция и Египет запросили проведения заседания Совбеза по Иерусалиму, где происходят столкновения и беспорядки.

Как сообщал Лайф, волну протестов вызвали новые меры безопасности на Храмовой горе: у входа на территорию третьей по значимости святыни ислама, мечети Аль-Акса, установили металлодетекторы. Этим оказались недовольны многие арабы-мусульмане, протесты их переросли в стычки с полицией.