Глава АНБ: Создание группы РФ и США по кибербезопасности необходимо отложить

Вопрос организации совместной группы поднимался на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге.

Создание российско-американской совместной группы по кибербезопасности возможно, но не в ближайшее время. Об этом заявил директор Агентства национальной безопасности (АНБ), глава Киберкомандования ВС США адмирал Майкл Роджерс в ходе конференции по безопасности в американском городе Аспен (штат Колорадо).

— Если говорить о том, каковы мои соображения на этот счёт, я бы сказал, что сейчас, возможно, не лучшее время, чтобы этим заниматься. Возможно, это нечто такое, с чем можно подождать, чтобы развивать это со временем, если мы увидим изменения в поведении (России), — сказал Роджерс, отвечая на вопрос о его отношении к сотрудничеству между Москвой и Вашингтоном в формате создания группы по кибербезопасности.

Как сообщал Лайф, во время встречи 7 июля в Гамбурге президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обсудили вопрос кибербезопасности. В частности, сообщалось, что в целях борьбы с терроризмом и хакерами ожидается создание двусторонней рабочей группы. Однако позднее Трамп написал в соцсети Twitter, что не верит в эту возможность.