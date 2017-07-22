Призёр ОИ-2012 Алоян завоевал серебряный пояс WBC на Красной площади

Обладатель бронзовой медали Олимпийских игр — 2012, российский боксёр Михаил Алоян завоевал WBC Silver в весовой категории до 52,2 кг. В поединке, который проходил на Красной площади, он победил представителя Никарагуа Марвина Солано.

Бой длился 12 раундов, по его завершении судьи единогласно отдали победу Алояну.

Напомним, сегодня на Красной площади прошло празднование первого Дня российского бокса. В рамках мероприятия в сердце столицы был установлен российский рекорд по численности участников тренировки по боксу. Его также зафиксировал представитель Книги рекордов Гиннесса.