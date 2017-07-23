Fox News: "Российское вмешательство" вошло в десятку проблем американцев

Однако больше всего граждан США волнуют здравоохранение, будущее страны и экономика.

Телеканал Fox News провёл опрос среди американцев, чтобы выявить список проблем, которые их волнуют более всего. "Российское вмешательство" в выборы, в котором Москву обвиняет Вашингтон, вызывает беспокойство у 62% граждан США и занимает восьмое место в списке.

Fox News Poll: Issues facing our country today - Percent "extremely" or "very" concerned. pic.twitter.com/HBoyfdLCKE — Fox News (@FoxNews) 22 июля 2017 г.

Больше всего американцев волнуют вопросы здравоохранения — они на первом месте и их отметили 82% опрошенных. В тройке также будущее страны (81%) и экономика (75%).

Далее в десятке расположились дефицит федерального бюджета (72%), налоги (68%), ситуация с КНДР (68%), изменения климата (62%), попытки помешать голосованию (56%), мошенничество на выборах (50%).

Напомним, телеканал Fox News уже не в первый раз проводит опросы среди жителей США с намерением выявить список проблем, которые волнуют их особенно сильно. Так, в мае "вмешательство РФ" оказалось на седьмом месте из девяти, этот вопрос беспокоил 61% американцев.