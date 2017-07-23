Трое рабочих погибли в выгребной яме птицефабрики под Тамбовом

Инцидент произошёл около четырёх часов дня на Токаревской птицефабрике Тамбовской области.

Во время проведения ремонтных работ в выгребной яме убойного цеха на Токаревской птицефабрике недалеко от Тамбова погибли трое рабочих. Четвёртый после медицинского осмотра отпущен на амбулаторное лечение.

Как стало известно Лайфу, рабочие спустились в яму для починки насоса. По предварительным данным, они погибли из-за нехватки кислорода.

Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.