В Польше нашли обломки самолёта времён Второй мировой войны

Поисковики надеются реконструировать историю истребителя — от момента производства до имени пилота.

Поисковая группа в польском городе Нижний Хелм обнаружила обломки американского истребителя Р-39 Airacobra, который использовался Красной армией. Как передаёт агентство PAP, это уже третий самолёт Airacobra, найденный на территории страны после Второй мировой войны.

— После двух дней работы в поле и сбора трёх коробок разных фрагментов мы идентифицировали обломки как истребитель Airacobra. Это американский самолёт, поставлявшийся британским вооружённым силам, на котором летали русские, — цитирует агентство слова члена поисковой группы Дариуша де Лорма.

Он добавил, что установить модель самолёта получилось благодаря частям обшивки с оригинальной краской, серийным номерам, установленным на борту устройств, а также части двигателя.

— Мы надеемся, что нам удастся воссоздать историю этой машины: от момента её создания до фамилии советского пилота. Это будет легко, поскольку тогда было обязательное правило: один самолёт — один пилот, — отметил де Лорм.

По словам поисковика, в момент проведения работ местные жители обнаружили ещё один самолёт, упавший в двух километрах от места падения первого истребителя. Что это за судно — ещё один истребитель Airacobra или американский истребитель Nord American P51 Mustang, — пока не известно.