В Польше нашли обломки самолёта времён Второй мировой войны

Поисковая группа в польском городе Нижний Хелм обнаружила обломки американского истребителя Р-39 Airacobra, который использовался Красной армией. Как передаёт агентство PAP, это уже третий самолёт Airacobra, найденный на территории страны после Второй мировой войны.
Airacobra „zabłądził” nad Polskę. Znaleziono wrak myśliwcahttps://t.co/ml9DMJ1Wyx#wieszwiecej— TVP Info (@tvp_info) 22 июля 2017 г.
— После двух дней работы в поле и сбора трёх коробок разных фрагментов мы идентифицировали обломки как истребитель Airacobra. Это американский самолёт, поставлявшийся британским вооружённым силам, на котором летали русские, — цитирует агентство слова члена поисковой группы Дариуша де Лорма.
Он добавил, что установить модель самолёта получилось благодаря частям обшивки с оригинальной краской, серийным номерам, установленным на борту устройств, а также части двигателя.
— Мы надеемся, что нам удастся воссоздать историю этой машины: от момента её создания до фамилии советского пилота. Это будет легко, поскольку тогда было обязательное правило: один самолёт — один пилот, — отметил де Лорм.
По словам поисковика, в момент проведения работ местные жители обнаружили ещё один самолёт, упавший в двух километрах от места падения первого истребителя. Что это за судно — ещё один истребитель Airacobra или американский истребитель Nord American P51 Mustang, — пока не известно.
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