Иран объявил о начале производства ракет нового типа

Иран наладил серийное производство ракет для ПВО "Сайяд-3" ("Охотник-3"), дальность полёта которых составит 27 километров, сообщает Al Jazeera.

По словам министра обороны Ирана Хоссейна Дехгана, ракета подобного типа сможет поражать боевые самолёты, беспилотники, крылатые ракеты и вертолёты.

Как сообщал Лайф, на днях Белый дом наложил новые санкции на 18 физических и юридических лиц Ирана за их предполагаемое участие в разработке баллистических ракет и другой недопустимой, по мнению США, деятельности. В список попали 18 физических и юридических лиц.