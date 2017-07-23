Россиянку Ефимову разбудили в 5:40 утра ради допинг-пробы на ЧМ

При этом представители спортсменки отмечают, что претензий к допинг-офицерам у них нет.

Российскую пловчиху, трёхкратного призёра Олимпийских игр 2012 и 2016 годов Юлию Ефимову подняли в 5:40 утра для сдачи допинг-пробы на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Будапеште. Об этом сообщается на официальной странице команды Ефимовой в "Фейсбуке".

— Участие в турнире началось, ну конечно же, с допинг-контроля. Подняли в гостинице в 5:40 утра. Чтобы избежать истерики в информационном пространстве: это просто констатация факта, никаких претензий, всё было сделано в рамках регламента чемпионата мира. Хотя, конечно, мы будем рады, если Юлю не станут будить так рано, — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта проба стала "юбилейной" — 15-й в 2017 году.

После сдачи анализов спортсменка провела первую тренировку в соревновательном бассейне ЧМ.