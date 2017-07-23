Неудержимый. Фанат спрыгнул с паба, сломал ноги, но пришёл на матч "Ньюкасла"

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Неудержимый. Фанат спрыгнул с паба, сломал ноги, но пришёл на матч "Ньюкасла"

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На время игры мужчина стал звездой среди других болельщиков: фотографии с безумным фанатом вскоре разлетелись по соцсетям.

Болельщик английского футбольного клуба "Ньюкасл Юнайтед" посетил матч любимой команды со сломанными ногами, пишет Daily Mirror.

Как оказалось, перед игрой между "Ньюкаслом" и "Престоном", изрядно выпив, мужчина спрыгнул с крыши паба. Фаната увезли в больницу, однако лишать себя удовольствия поболеть за любимый клуб он не стал и приехал на стадион в инвалидном кресле.

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