Неудержимый. Фанат спрыгнул с паба, сломал ноги, но пришёл на матч "Ньюкасла"

На время игры мужчина стал звездой среди других болельщиков: фотографии с безумным фанатом вскоре разлетелись по соцсетям.

Болельщик английского футбольного клуба "Ньюкасл Юнайтед" посетил матч любимой команды со сломанными ногами, пишет Daily Mirror.

Ultimate Geordie jumps off roof of the boozer....suspected fractured heels...still goes the game! We don't condone this behaviour #NUFC pic.twitter.com/5EVW2OjxfT — PNE Police (@PNEPolice) 22 июля 2017 г.

Как оказалось, перед игрой между "Ньюкаслом" и "Престоном", изрядно выпив, мужчина спрыгнул с крыши паба. Фаната увезли в больницу, однако лишать себя удовольствия поболеть за любимый клуб он не стал и приехал на стадион в инвалидном кресле.