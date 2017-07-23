Сенат США может не поддержать объединение санкций против России, Ирана и КНДР

Законопроект об ограничениях против Москвы и Тегерана поступил в нижнюю палату конгресса 12 июля.

Сенаторы-республиканцы могут выступить против объединения законопроекта о санкциях в отношении России и Ирана с проектом санкций против КНДР. Об этом со ссылкой на собственный источник в сенате сообщает Associated Press.

— Источники в конгрессе заявили, что сенаторы-республиканцы могут высказаться против присоединения санкций в отношении Северной Кореи, однако ещё не известно, будут ли эти опасения и впредь тормозить законодательную процедуру, — пишет агентство.

Как ранее сообщал Лайф, законопроект о санкциях против России и Ирана поступил в нижнюю палату Конгресса США 12 июля. В ближайшее время он пройдёт голосование в палате представителей и сенате. Еврокомиссия заявила, что новые антироссийские ограничения могут нанести ущерб экономическим и энергетическим интересам ЕС, а также повлечь за собой "широкие и непредвиденные последствия".