Лондонская больница, где лечили 11-месячного Чарли Гарда, получает угрозы

История мальчика, страдающего редким генетическим заболеванием, получила широкий резонанс после того, как суд постановил отключить его от аппарата ИВЛ.

Сотрудники лондонской больницы, в которой проходил лечение 11-месячный Чарли Гард, чья история не оставила равнодушным людей по всему миру, заявили об угрозах. По данным Guardian, врачи и медсёстры получают тысячи враждебных сообщений и сталкиваются с агрессией на улицах.

— Случай Чарли Гарда душераздирающий. Мы понимаем, что он вызывает большой общественный резонанс и прилив эмоций. В то же время, несмотря на все сильные чувства, которые вызывает это дело, нарушение покоя пациентов и семей недопустимо, — заявили в больнице.

Расследованием этих случаев займётся Скотленд-Ярд.

Напомним, Чарли страдает редким неизлечимым генетическим заболеванием — синдромом истощения митохондриальной ДНК. Ранее суд вопреки воле родителей постановил отключить 11-месячного малыша от аппарата искусственной вентиляции лёгких. После того как об этом стало известно в СМИ и соцсетях, помочь мальчику пообещали президент США Дональд Трамп и папа римский Франциск.

На днях стало известно, что маленькому Чарли Гарду Конгресс США предоставил американское гражданство, теперь он сможет проходить лечение в США.