Картины шимпанзе Майкла Джексона продали на аукционе за $3,7 тысячи

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Картины шимпанзе Майкла Джексона продали на аукционе за $3,7 тысячи

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Шимпанзе Майкла Джексона по кличке Баблз. Фото: Twitter/@WPLGLocal10

Директор галереи рассказал, что все пять работ обезьяны по кличке Баблз демонстрируют индивидуальный стиль.

Картины, написанные шимпанзе поп-музыканта Майкла Джексона, проданы на благотворительном аукционе в Майами за $750 каждая. Как сообщает The Sun, деньги от продажи пойдут на финансирование центра для приматов во Флориде.

Всего на аукционе было представлено 50 картин, написанных обезьянами. Стоимость работ варьировалась от $400 до 2 тысяч. По информации организаторов мероприятия, только за первый час аукциона продали более десяти картин.

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