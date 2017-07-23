Картины шимпанзе Майкла Джексона продали на аукционе за $3,7 тысячи

Директор галереи рассказал, что все пять работ обезьяны по кличке Баблз демонстрируют индивидуальный стиль.

Картины, написанные шимпанзе поп-музыканта Майкла Джексона, проданы на благотворительном аукционе в Майами за $750 каждая. Как сообщает The Sun, деньги от продажи пойдут на финансирование центра для приматов во Флориде.

Exhibit in Miami shows artwork by Michael Jackson's former pet chimpanzee Bubbles https://t.co/upueiXy5Po pic.twitter.com/Z4d4QwYXQO — WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) 22 июля 2017 г.

Всего на аукционе было представлено 50 картин, написанных обезьянами. Стоимость работ варьировалась от $400 до 2 тысяч. По информации организаторов мероприятия, только за первый час аукциона продали более десяти картин.