Лондонского террориста похоронили втайне, без церемоний

Гурам Батт был исполнителем атаки на Лондонском мосту и рынке Боро, которая произошла в ночь на 4 июня.

Уроженца Пакистана Гурама Шазада Батта, устроившего теракт в центре Лондона в ночь на 4 июня, похоронили втайне, без церемоний и поминок, недалеко от его дома. Об этом сообщает Daily Mirror.

Отмечается, что многие кладбища отказались принимать тело боевика, а имамы не стали читать молитвы во время прощания. При этом ни друзья, ни знакомые Батта не были уведомлены о погребении.

Напомним, в ночь на 4 июня текущего года Гурам Батт вместе с двумя своими сообщниками — Йозефом Захбой и Рашидом Редуаном — совершили наезд на пешеходов на Лондонском мосту. Затем террористы отправились к рынку Боро, где с помощью ножей ранили нескольких пешеходов. Боевики были ликвидированы полицейскими в ночь нападения.