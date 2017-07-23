Власти Великобритании не могут найти более 100 детей-беженцев

Общественные организации отмечают, что несовершеннолетние попадают в страну незаконным путём и им может грозить опасность.

Британским властям неизвестно местонахождение по меньшей мере 104 несовершеннолетних мигрантов, которые перебрались на территорию страны из лагеря в Кале с августа 2016 года, сообщает Independent.

Всего на территорию Великобритании без сопровождения прибыло 167 детей младше 13 лет, из них 104 пропали без вести. Общественные организации заявляют, что они рискуют попасть в рабство и столкнуться с насилием.

Издание отмечает, что любой ребёнок, который прибывает в Великобританию без сопровождения взрослых, по закону должен направляться сотрудниками пограничной и миграционной служб в местный орган власти, однако всё чаще несовершеннолетние попадают в страну незаконными путями и оказываются вне существующей системы безопасности.

Independent считает, что реальное число пропавших детей может быть намного больше и достигать сотен человек.