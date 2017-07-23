Рейтинг доверия Макрону упал на 10% впервые с момента прихода к власти

При этом 3% респондентов воздержались от ответа. В прошлом месяце таких был всего 1%.

Рейтинг доверия президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьер-министру страны Эдуару Филиппу упал впервые с момента их прихода к власти в мае текущего года. Результаты ежемесячного опроса Французского института общественного мнения опубликовала газета Le Journal du Dimanche.

Согласно данным опроса, в настоящее время Макрону доверяет чуть более половины французов — 54%, что на 10% меньше, чем в прошлом месяце. Количество неудовлетворённых работой президента увеличилось — с 35 до 43%.

Снизился и рейтинг доверия премьер-министру Эдуару Филиппу — его Макрон назначил на пост сразу после своей победы на президентских выборах. 56% респондентов поддерживают работу главы правительства. В прошлом месяце таких людей было 64%. Отрицательно к работе Филиппа относятся 43% опрошенных.