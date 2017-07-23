Ким Клейстерс и Энди Роддик включены в Международный зал теннисной славы

За свою карьеру 34-летняя бельгийка выиграла 41 турнир, американец завоевал 32 титула.

Экс первые ракетки мира бельгийка Ким Клейстерс и американец Энди Роддик включены в Международный зал теннисной славы. Об этом сообщается в "твиттере" WTA.

Вместе с ними на церемонии 22 июля в Ньюпорте чествовали также трёхкратную чемпионку Паралимпийских игр голландку Монику Калкман-ван ден Бос, журналиста Стива Флинка и экс-теннисиста и тренера Вика Брейдена (он был включён в Зал славы посмертно).