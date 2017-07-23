Ким Клейстерс и Энди Роддик включены в Международный зал теннисной славы

Экс первые ракетки мира бельгийка Ким Клейстерс и американец Энди Роддик включены в Международный зал теннисной славы. Об этом сообщается в "твиттере" WTA.
@ClijstersKim & @AndyRoddick headline 2017 @TennisHalloFame class--> https://t.co/KNkvuynbK3 pic.twitter.com/3pVcLpac6s— WTA (@WTA) 22 июля 2017 г.
Вместе с ними на церемонии 22 июля в Ньюпорте чествовали также трёхкратную чемпионку Паралимпийских игр голландку Монику Калкман-ван ден Бос, журналиста Стива Флинка и экс-теннисиста и тренера Вика Брейдена (он был включён в Зал славы посмертно).
- Популярные
- По времени