Более 173 тысяч человек посетили авиасалон МАКС-2017 в пятый день работы

Международный авиационно-космический салон проходит с 1993 года и является одним из самых крупных мероприятий такого рода в мире.

Более 173 тысяч человек посетили авиасалон МАКС-2017 22 июля, в пятый день его проведения. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области.

Отмечается, что для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности на территории выставки были задействованы полицейские, а также военнослужащие Росгвардии. Нарушений на территории авиасалона допущено не было.

Напомним, авиасалон МАКС проходит в подмосковном городе Жуковском с 18 по 23 июля. За пять дней работы под открытым небом и в ангарах было представлено более 100 образцов авиационной техники.