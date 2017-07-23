Фастфуд и ТВ. Politico назвало Трампа самым неспортивным президентом США

По мнению издания, нынешний глава Белого дома нарушает негласные стандарты "активности и здоровой жизни" первых лиц государства.

Издание Politico назвало нынешнего президента США Дональда Трампа самым неспортивным среди предыдущих глав Белого дома: он не раз признавался в любви к фастфуду, а его занятия гольфом нельзя назвать активным времяпрепровождением.

— В современной истории президентов США ни один человек из Овального кабинета не проявил меньшего интереса к своему здоровью. Он не курит и не пьёт, но любовь к фастфуду и красному мясу, отвращение к упражнениям и склонность к уединению у телевизора заставляют его контрастировать со своими предшественниками, — пишет издание.

Politico отмечает, что Трамп нарушает негласные стандарты "активности и здоровой жизни" президентов, которые были сигналом того, что с "телом самого важного политика в мире" всё хорошо.

— У некоторых из них (лидеров США) были свои пороки (Барак Обама курил), но они проводили часы свободного времени на свежем воздухе или на баскетбольной площадке, — говорится в материале.

Теодор Рузвельт увлекался бегом, Джеральд Форд был звездой футбольной команды Мичиганского университета, Рональд Рейган занимался верховой ездой, Джон Кеннеди также старался проецировать образ молодости и активности, даже Билл Клинтон выбирался на регулярные пробежки, компенсируя свою любовь к бургерам.

Издание считает занятия гольфом "недостаточными" и советует Дональду Трампу брать пример со своей дочери Иванки, которая ежедневно совершает пробежки по утрам. Медицинские эксперты утверждают, что нездоровый образ жизни может повлиять и на его работу на посту главы Белого дома.