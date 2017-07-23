ВС США назвали Россию "наиболее серьёзной угрозой" для Вашингтона

КНДР, Китай и Иран также представляют опасность для Соединённых Штатов, однако РФ "обладает наибольшим потенциалом в военной сфере".

Россия обладает наибольшим потенциалом в военной сфере среди других государств, представляющих угрозу для Вашингтона. Об этом в ходе конференции по безопасности в американском городе Аспен (штат Колорадо) заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.

По словам Данфорда, "Россия — это наиболее серьёзная угроза" из всех, с которыми сталкиваются США. Помимо РФ опасными генерал назвал также КНДР, Китай и Иран. Однако среди перечисленных стран "Россия обладает наибольшим потенциалом в военной сфере".

В частности, Данфорд отметил наличие у Москвы ядерного потенциала и возможности действовать в киберпространстве. Тем не менее, по его словам, США не могут "концентрироваться только на одной из существующих угроз". Так, он указал, что считает КНДР "угрозой, требующей наиболее срочных действий".