Съезд фанатов Pokemon GO провалился из-за технического сбоя

Участники освистали руководителя компании-разработчика, который пытался их успокоить.

Съезд фанатов игры Pokemon GO, год назад захватившей умы миллионов человек по всему миру, провалился из-за технического сбоя, сообщает Fox News.

Около 20 тысяч человек планировали приехать в Чикаго на мероприятие, посвящённое годовщине запуска Pokemon GO. Однако на серверах произошёл сбой, и игроки не смогли войти в приложение. Это вызвало недовольство людей, которые заплатили за билет на съезд.

Отмечается, что организаторы вернут первоначальную стоимость билета в размере 20 долларов.

Напомним, прошлым летом Pokemon GO стала причиной массового помешательства. По правилам пользователи приложения должны были искать "карманных монстров" по всему городу, приручать их и устраивать схватки. Персонажи нередко появлялись в самых неподходящих местах — кладбищах, церквях, музеях, полицейских участках, кабинетах чиновников и телестудиях. Из-за увлечения игрой многие попадали в неприятные или даже трагические ситуации: люди вламывались в чужие дома, падали в канавы и озёра, попадали под авто.