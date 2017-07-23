Шульц предупредил о возможном повторении миграционного кризиса 2015 года

Будучи кандидатом на пост канцлера ФРГ, Шульц назвал тему мигрантов чрезвычайно актуальной и намерен сделать её основной в будущей предвыборной кампании.

Лидер Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц заявил о возможном повторении миграционного кризиса и косвенно раскритиковал действия канцлера Ангелы Меркель по данному вопросу, пишет Bild am Sonntag.

— В 2015 году в Германию приехали более миллиона беженцев — в значительной степени бесконтрольно. В тот момент канцлер открыла границы с Австрией. Из хороших гуманитарных побуждений, однако, к сожалению, без договорённости с нашими коллегами в Европе. Если мы не предпримем никаких действий сейчас, ситуация может повториться, — приводит издание слова Шульца.

В ближайшее время политик намерен встретиться с премьером Италии Паоло Джентилони и обсудить с ним увеличение числа беженцев, прибывающих в Европу.

Отметим, что в начале июля Международная организация по миграции сообщила, что число мигрантов, прибывших в 2017 году морским путём в Европу, превысило 100 тысяч человек. Почти 85% из них прибыли в Италию.