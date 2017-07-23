Венесуэльская оппозиция объявила о проведении забастовки перед выборами

Читайте также

Венесуэльская оппозиция объявила о проведении забастовки перед выборами

58

Участник протестов в Венесуэле. Фото: © REUTERS/Ueslei Marcelino

Массовые протесты в стране начались в апреле после решения Верховного суда серьёзно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи.

Венесуэльская оппозиция объявила о проведении двухдневной забастовки в ближайшие дни. Акция пройдёт на фоне других протестов, направленных на отмену решения президента страны Николаса Мадуро о созыве учредительного собрания, пишет агентство Reuters.

Ранее Лайф сообщал, что учредительное собрание должно заняться реформой конституции — её проект планируется вынести на общенациональный референдум. По мнению оппозиции, своими действиями глава Венесуэлы нарушает закон, а решение о созыве собрания должно приниматься на референдуме.

На следующей неделе, по данным Reuters, в стране пройдут массовые акции протеста, а также двухдневная забастовка.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!