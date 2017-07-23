Сыновья леди Дианы впервые рассказали о её последнем звонке

Принцесса погибла в Париже через несколько часов после окончания разговора с Уильямом и Гарри.

Герцог Кембриджский Уильям и его брат принц Гарри впервые расскажут о моменте, когда они в последний раз услышали голос матери — леди Дианы, погибшей в автокатастрофе в Париже в 1997 году. Воспоминания членов британской королевской семьи покажут в документальном фильме на телеканале ITV 24 июля.

Леди Диана позвонила своим сыновьям из Парижа в замок Балморал, где они находились с отцом — принцем Чарльзом и королевой Елизаветой. Принц Гарри говорит, что, как и многие подростки, он не любил болтать по телефону с родителями, поэтому взял трубку с неохотой.

— Я не могу вспомнить, что я отвечал ей, но всю свою дальнейшую жизнь я жалел о том, каким коротким был этот разговор. Если бы я знал, что он последний, я бы сказал ей всё, что должен был сказать. Оглядываясь назад, это невероятно сложно, — говорит принц Гарри.

Герцог Кембриджский Уильям рассказывает, что в момент звонка леди Дианы он с братом и кузенами весело проводили время и спешили закончить разговор, чтобы вернуться к забавам.

— Мы с Гарри спешили, чтобы сказать: "До свидания, увидимся позже, я могу идти?" Этот телефонный звонок впечатался в память, — отметил Уильям.