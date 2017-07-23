Школьник из России получил золотую медаль на олимпиаде по математике в Бразилии

Нынешние соревнования проходили в 58-й раз и впервые — на территории Бразилии. В них приняли участие 623 человека из более чем 100 стран.

Ученик одной из школ Санкт-Петербурга Михаил Иванов вошёл в число золотых медалистов на Международной олимпиаде по математике, заняв 14-е место в индивидуальном зачёте. Соревнования проходили в бразильском городе Рио-де-Жанейро с 17 по 19 июля, передаёт ТАСС.

Коллеги Максима по команде стали обладателями трёх серебряных и двух бронзовых медалей. Участники олимпиады в течение двух дней — 18 и 19 июля — получали по три задачи. На решение каждой из них отводилось в среднем по полтора часа. По результатам их выполнения специальная комиссия выставляла школьникам баллы, на основании которых присваивались медали.

Всего в соревнованиях приняли участие 100 команд. Победителем в командном зачёте стала сборная Южной Кореи — все её участники получили золотые медали. Россия оказалась на 11-м месте. В индивидуальном зачёте первое место поделили между собой трое участников — представители Японии, Ирана и Вьетнама.

Отмечается, что среди 48 участников, получивших золотые медали, была лишь одна девочка — Даин Ким из Южной Кореи.

Впервые Международная олимпиада по математике прошла в 1959 году в Румынии. Тогда в ней приняли участие школьники из семи стран. Олимпиада-2018 снова состоится в Румынии.