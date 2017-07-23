При падении строительного крана в Гуанчжоу погибло семь человек

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При падении строительного крана в Гуанчжоу погибло семь человек

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Строители в Китае. Фото: © REUTERS

Стройка принадлежит китайской государственной корпорации China Communications Construction, которая занимается развитием городской инфраструктуры.

В результате падения крана на одном из строительных участков в городе Гуанчжоу на юге Китая погибло семь человек, ещё двое получили ранения. Об этом сообщает администрация района Хайчжу.

Отмечается, что инцидент произошёл вечером. Кран сначала резко наклонился, а затем рухнул.

В настоящее время выясняются обстоятельства трагедии.

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