При падении строительного крана в Гуанчжоу погибло семь человек

Стройка принадлежит китайской государственной корпорации China Communications Construction, которая занимается развитием городской инфраструктуры.

В результате падения крана на одном из строительных участков в городе Гуанчжоу на юге Китая погибло семь человек, ещё двое получили ранения. Об этом сообщает администрация района Хайчжу.

Отмечается, что инцидент произошёл вечером. Кран сначала резко наклонился, а затем рухнул.

В настоящее время выясняются обстоятельства трагедии.