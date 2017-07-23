WP: В Мосуле у ИГИЛ был доступ к компонентам, необходимым для "грязной бомбы"

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WP: В Мосуле у ИГИЛ был доступ к компонентам, необходимым для "грязной бомбы"

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Разрушенные здания в Мосуле. Фото: © REUTERS/Thaier Al-Sudani

Эксперты полагают, что экстремисты не знали, как вскрыть хранилище таким образом, чтобы не подвергнуть себя смертельно опасному излучению.

Члены террористической группировки ИГИЛ* могли получить доступ в Мосуле к радиоактивным компонентам, необходимым для создания так называемой грязной бомбы. Об этом пишет газета Washington Post.

По информации издания, в одном из медицинских университетов Мосула хранился кобальт-60, использовавшийся для лечения онкобольных. Учебное заведение располагалось на территории, контролируемой боевиками, однако после освобождения Мосула власти Ирака провели осмотр и пришли к выводу, что террористы даже не притронулись к хранилищу с радиоактивным веществом.

Источники газеты в Правительстве США сообщили, что подобные вещества хранятся и в других городах, расположенных в зоне конфликта на Ближнем Востоке.

Напомним, иракский Мосул считался столицей группировки ИГИЛ после захвата города боевиками в 2014 году. Операция по освобождению Мосула началась в марте 2016 года. А 10 июля текущего года власти Ирака сообщили о полной победе над боевиками.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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