В МИД Германии считают, что ситуация с Siemens повредит отношениям с Россией

Источник в министерстве заявил, что Берлин не раз предупреждал Москву о неприятных последствиях нарушения санкционного режима со стороны и властей, и частных компаний.

Скандал вокруг турбин компании Siemens, которые якобы доставили в Крым в обход санкций, может негативно повлиять на отношения Германии и России. Об этом сообщает издание Bild am Sonntag со ссылкой на источник в МИД ФРГ.

— Правительство ФРГ ещё раз напоминает российской стороне о её обязательствах и отмечает, что подобное крупное нарушение санкционного режима в очередной раз повредит германо-российским отношениям, — отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщал Лайф, ранее в концерне Siemens заявили, что намерены разорвать лицензионное соглашение с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций. В компании недовольны тем, что в Крым якобы незаконно, в обход западных санкций, привезли четыре турбины.