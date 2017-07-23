Лидер демократов в Сенате США не стал винить РФ в поражении Клинтон на выборах

Ранее экс-кандидат в президенты обвинила Москву во вмешательстве в американскую предвыборную кампанию и своём проигрыше.

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер призвал не винить Россию или директора ФБР Джеймса Коми в поражении Хиллари Клинтон на президентских выборах в 2016 году. Об этом он заявил в интервью The Washington Post.

— Когда вы проигрываете кому-то, чей рейтинг 40%, вы не обвиняете других — Коми, Россию, — вы вините себя. Так что же мы сделали не так? Люди не знали, что мы отстаиваем, мы были просто против Трампа. И они до сих пор верят в это, — прокомментировал он поражение кандидата от демократов на ноябрьских выборах.

Напомним, ранее Хиллари Клинтон заявила, что в её проигрыше на президентских выборах в США в прошлом году виноваты глава ФБР Джеймс Коми и "российский" WikiLeaks.