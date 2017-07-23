Warner Bros. работает над продолжением "Чудо-женщины"

Главную роль в продолжении ленты также будет исполнять израильская актриса Галь Гадот.

Руководство студии Warner Bros. в ходе фестиваля Comic-Con официально подтвердило информацию о том, что в настоящее время идёт работа над созданием второго фильма о Чудо-женщине.

Отмечается, что подобное решение было принято на фоне колоссального успеха первой части "Чудо-женщины" в мировом прокате.

— Действие будет происходить в США, и я думаю, это правильно. Она — Чудо-женщина, ей нужно приехать в Америку, пришло время, — цитирует режиссёра Пэтти Дженкинс издание Entertainment Weekly. — Это прекрасная история, чтобы рассказать, подходящее время, чтобы рассказать.

Фильм "Чудо-женщина" стал довольно успешным в мировом прокате и собрал для своих создателей уже десятки миллионов долларов — за три недели лента заработала 570 миллионов долларов во всём мире.