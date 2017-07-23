Поможем вместе. Пятилетней Соне из Луганска требуется помощь

Врачи диагностировали у малышки органическое поражение центральной нервной системы вследствие перенесённого менингоэнцефалита, она не может самостоятельно передвигаться и питаться.

Луганск. 2011 год. Все члены семьи Сумароковых ждут очень яркого и доброго события — рождения второго ребёнка. В августе на свет появляется Соня. Девочка очень быстро развивается, улыбается, держит спинку. После года у ребёнка начинаются проблемы со здоровьем. Родители Сони сразу же начинают обращаться к врачам, проезжают несколько городов: Луганск, Киев, — но никто не может объяснить, что происходит с ребёнком.

Мама малышки принимает решение ложиться в больницу города Луганска. Но здесь беда заходит с другой стороны. Начинаются военные действия и обстрелы. В больнице отключают электричество, продуктовые магазины со всем необходимым закрываются, возможность купить питание для ребёнка стремительно сводится к минимуму. Последней каплей становится взрыв снаряда, осколок от которого попадает в окно палаты, где находится девочка.

— В один момент, когда мы были у неё в палате, то есть на посещении, взорвался снаряд, и осколком пробило стекло, вот пролетело буквально… И всё, это был предел. Мы обратились в Посольство ЛНР с просьбой помочь нам вывезти ребёнка на территорию России, чтобы уберечь от этого всего. И в течение одного дня нас вывезли в Ростов, — вспоминает мама девочки, Вера Сумарокова.

Затем начинается череда диагностик и обследований уже в России: Ростов, Таганрог и Москва. В итоге диагноз, наконец поставленный врачами, звучит для родителей как вердикт — "органическое поражение центральной нервной системы вследствие перенесённого менингоэнцефалита". Мама с папой до сих пор не могут поверить в то, что это произошло именно с их малышкой.

На данный момент Соня вообще не ходит, не разговаривает, плохо двигается. Потеряв приобретённые навыки, девочка нуждается в особенном уходе. С ней нужно много заниматься лечебной физкультурой, делать массаж, постоянно следить за аппаратом искусственной вентиляции лёгких.

Это отнимает много времени и сил мамы, которая сейчас одна с малышкой в России (старший сын и муж остались в Луганске). Для того чтобы девочка дышала и чтобы у неё не возникало с этим никаких проблем даже ночью, врачи дали ряд рекомендаций, главная из которых — подключение малышки к аппарату ИВЛ. Мама очень заботится о девочке, но всех средств не хватает, поэтому она обратилась в детский хоспис "Дом с маяком".

— На поддержание жизни Софии дома на аппарате искусственной вентиляции лёгких необходимо ежемесячно закупать различные расходные материалы. Это трубки, фильтры, катетеры, трахеостомы, средства гигиены, специальное медицинское питание. При этом аппарат Софии скоро подойдёт к границе работы — 15 тысяч часов, это значит, что необходимо пройти технический осмотр, если этого не сделать своевременно, аппарат выдаёт тревожные сигналы, может давать сбои в работе и ошибки, что приведёт к тому, что ребёнка могут забрать обратно в реанимацию. Для того чтобы этого не случилось, необходимо собрать 438 тысяч рублей. Этой суммы будет достаточно, чтобы купить все расходные материалы для года жизни ребёнка дома и пройти техническое обслуживание аппарата ИВЛ, — рассказала Елена Прокопьева, руководитель отдела маркетинга детского хосписа "Дом с маяком".

Сама Соня очень улыбчивый, добрый и наблюдательный ребёнок. Девочке нравятся мягкие игрушки. Также Сонечка очень любит мультфильмы, мирные и спокойные, и только со счастливым концом.

Помочь Соне может каждый, отправив СМС на номер 1200. В тексте нужно написать слово "ПОМОЩЬ" и сумму перевода. Минимальная сумма, которую можно перевести, — 50 рублей. Если мобильный оператор запросит подтверждение платежа, нужно ответить, иначе деньги не дойдут.