Пентагон: Покупка Турцией российских С-400 вызвала бы беспокойство у США

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Турция рассчитывает заключить сделку на поставку двух батарей С-400 в 2018 году.

Приобретение Турцией зенитного ракетного комплекса С-400 у России вызвало бы обеспокоенность в США, об этом на форуме по безопасности заявил глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.

— Это было сообщение СМИ, которое не соответствовало действительности. Они не покупали у России систему ПВО С-400, а если бы они это сделали, это вызвало бы беспокойство. Но они этого не сделали, — отметил Данфорд.

При этом он назвал Турцию "важным союзником" США, хотя и признал наличие разногласий между Вашингтоном и Анкарой.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило, что Турция рассчитывает заключить сделку на поставку двух батарей С-400 в 2018 году.