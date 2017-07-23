Археологи проводят раскопки в окрестностях посёлка Обрыв на юге ДНР. LifeDoc

Всего в составе экспедиции 12 человек. При этом четверо из них — с подконтрольных Киеву территорий.

Участники археологической экспедиции проводят раскопки в окрестностях посёлка Обрыв Новоазовского района на юге ДНР. Они обнаружили фрагменты жилища, предметов быта и останки животных XIII—XIV веков нашей эры.

По словам старшего научного сотрудника Донецкого республиканского краеведческого музея руководителя экспедиции Эдуарда Кравченко, найденные артефакты говорят о том, что народы, населявшие эти земли в средние века, вели не кочевой образ жизни, а оседлый, что ломает существующие представления о Донбассе в тот период как о "диком поле".

Также руководитель экспедиции отметил, что из-за отсутствия доступа к прежним местам раскопок, которые остались на подконтрольной Украине территории, археологи начали исследовать слабо изученную территорию ДНР.

Всего в составе экспедиции 12 человек. При этом четверо из них — с подконтрольных Киеву территорий.