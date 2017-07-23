Сирийские войска освободили два населённых пункта к востоку от Ракки

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Сирийские войска освободили два населённых пункта к востоку от Ракки

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Фото: © РИА Новости/Михаил Алаеддин

В результате военнослужащим удалось выйти к южному берегу реки Евфрат. Сейчас они угрожают боевикам, которые осадили Дейр-эз-Зор.

Сирийская армия и отряды народного ополчения освободили от террористов два населённых пункта — Дахиля и Эс-Сабхи — к востоку от Ракки, где располагается форпост группировки ИГИЛ*. Об этом сообщает портал "Сурия аль-Эн".

В результате военнослужащим удалось выйти к южному берегу реки Евфрат. Сейчас они угрожают боевикам, которые осадили Дейр-эз-Зор.

Отметим, что Дахиля и Эс-Сабхи находятся поблизости от газового месторождения Сабхави, которое было возвращено под контроль правительственных сил.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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