WSJ: При увольнении Шон Спайсер стащил мини-холодильник из Белого дома

Что побудило бывшего главу пресс-службы администрации Трампа совершить такой поступок — неизвестно.

Бывший пресс-секретарь администрации президента США Дональда Трампа Шон Спайсер при увольнении прихватил с собой из Белого дома мини-холодильник, которым пользовались младшие сотрудники администрации. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на источники в Белом доме.

Что стало причиной такого поведения бывшего главы пресс-службы администрации президента — неизвестно. Никаких официальных комментариев по этому поводу сам Спайсер не давал.

Как сообщает издание, Шон Спайсер попросил сотрудников подарить ему свой холодильник, однако те ответили решительным отказом, после чего экс-глава пресс-службы Белого дома дождался заката и вынес холодильник самостоятельно. Свидетелем этого стал один из работников администрации Трампа, который задержался на работе.